Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées Rang-du-Fliers
Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées Rang-du-Fliers samedi 4 juillet 2026.
Rang-du-Fliers
Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées
10 av. de la Sucrerie Rang-du-Fliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
à 11h00
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Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées chaque premier samedi du mois
8€ avec dégustation, sur réservation .
10 av. de la Sucrerie Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 89 13 77
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English :
L’événement Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers
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