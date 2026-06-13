Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées Rang-du-Fliers samedi 4 juillet 2026.

Rang-du-Fliers

Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées

10 av. de la Sucrerie Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

à 11h00

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Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées chaque premier samedi du mois

8€ avec dégustation, sur réservation .

10 av. de la Sucrerie Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 89 13 77

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English :

L’événement Visite guidée de la Brasserie des Grandes Marées Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers