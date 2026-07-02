Visite guidée de la cathédrale de la Résurrection, Cathédrale de la Résurrection, Évry-Courcouronnes

Informations pratiques

Visite guidée de la cathédrale de la Résurrection Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30 Cathédrale de la Résurrection Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite accompagnée de la cathédrale. Découverte de son histoire, visite extérieure et intérieure avec accès à la crypte généralement fermée aux visiteurs.

Cathédrale de la Résurrection 6 cours Monseigneur Roméro, 91000 Évry-Courcouronnes, France Évry-Courcouronnes 91000 Essonne Île-de-France 33164978521 https://cathedrale-evry.net La cathédrale de la Résurrection est construite par l’architecte Mario Botta de 1992 à 1995, à l’initiative du diocèse de Corbeil-Essonnes pour s’insèrer dans le nouveau centre-ville d’Evry. Le toit reçoit une couronne plantée de 24 tilleuls. L’architecte choisit un plan circulaire, symbole de rassemblement qui évoque la forme d’édifices byzantins. Il s’inspire aussi d’églises romanes d’Italie du nord : ce bâtiment est construit à partir d’une structure de 2 cylindres en béton emboîtés, recouverts de briques de Toulouse dessinant des motifs sur les parois. La nef circulaire est couverte d’une structure métallique triangulée entourée de verrières zénithales. Derrière l’autel, le chevet est percée d’une baie en hémicycle garnie d’un vitrail dessiné par l’architecte, représentant l’arbre de vie. Le déambulatoire reçoit des vitraux de douze couleurs réalisés par le père dominicain Kim En Joong. Cete cathédrale est la seule construite en France au XXe siècle. Gare Evry-Courcouronnes – Centre

Visite commentée

© Bernard Lecomte – Evry