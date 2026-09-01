Journées européennes du patrimoine Banque de France Evry Evry Évry-Courcouronnes
samedi 19 septembre 2026 · Evry · Évry-Courcouronnes
Informations pratiques
Évry-Courcouronnes
Journées européennes du patrimoine Banque de France Evry
Evry 2 rue des Mazières Évry-Courcouronnes Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:15:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Banque de France d’Evry vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
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Evry 2 rue des Mazières Évry-Courcouronnes 91000 Essonne Île-de-France
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English :
The Banque de France in Evry is opening its doors to the public %E0 for the European Heritage Days!
L’événement Journées européennes du patrimoine Banque de France Evry Évry-Courcouronnes a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
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