Journées européennes du patrimoine Banque de France Evry Evry Évry-Courcouronnes

Informations pratiques

Évry-Courcouronnes

Journées européennes du patrimoine Banque de France Evry

Evry 2 rue des Mazières Évry-Courcouronnes Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:15:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Banque de France d’Evry vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

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Evry 2 rue des Mazières Évry-Courcouronnes 91000 Essonne Île-de-France

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English :

The Banque de France in Evry is opening its doors to the public %E0 for the European Heritage Days!

L’événement Journées européennes du patrimoine Banque de France Evry Évry-Courcouronnes a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart