Nettoyons la ville, Udaf de l’Essonne, Évry-Courcouronnes

Informations pratiques

Nettoyons la ville Vendredi 25 septembre, 10h30 Udaf de l’Essonne Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T14:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable et de l’opération Essonne Verte, Essonne Propre, l’Udaf de l’Essonne organise une promenade citoyenne placée sous le signe de l’engagement collectif et de la préservation de l’environnement le vendredi 25 septembre 2026.

Collaborateurs de l’Udaf, citoyens et personnes accompagnées se réuniront pour participer à une opération de nettoyage urbain à Évry-Courcouronnes. Cette initiative vise à sensibiliser chacun aux enjeux environnementaux tout en favorisant les échanges, la convivialité et le vivre-ensemble.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures devant les locaux de l’Udaf. Répartis en petits groupes, les participants emprunteront un parcours à pied jusqu’au lac de la Dame à Évry-Courcouronnes, en ramassant les déchets rencontrés tout au long du trajet. Équipés de gants, sacs de collecte et matériel adapté, ils contribueront concrètement à l’amélioration de leur environnement quotidien.

À partir de 12 heures, les participants partageront un pique-nique écoresponsable au bord du lac. Ce moment de détente sera l’occasion de privilégier les produits locaux, les contenants réutilisables et les bonnes pratiques permettant de réduire l’impact environnemental de chacun.

La pause déjeuner sera suivie d’une animation autour du développement durable, proposant des échanges et des activités de sensibilisation sur les gestes écoresponsables, le tri des déchets, la préservation des ressources naturelles et les actions simples pouvant être mises en œuvre au quotidien.

Le retour vers les locaux de l’Udaf s’effectuera à pied aux alentours de 14 heures, clôturant ainsi cette matinée placée sous le signe de la convivialité et du respect de l’environnement.

À travers cette action, l’Udaf de l’Essonne réaffirme son engagement en faveur du développement durable et de la participation citoyenne. Cette opération permet non seulement de contribuer à la propreté des espaces publics, mais aussi de renforcer les liens entre collaborateurs et personnes accompagnées, autour d’un projet porteur de sens au bénéfice de tous.

Ensemble, agissons pour une ville plus propre et un avenir plus durable !

Udaf de l’Essonne 315 square des Champs-Elysées 91 Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat.general@udaf91.fr »}]

Participer à une opération de nettoyage urbain à Évry-Courcouronnes