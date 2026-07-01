Visite guidée de la cathédrale Sainte-Marie, Cathédrale Sainte-Marie, Lombez

Informations pratiques

Visite guidée de la cathédrale Sainte-Marie Vendredi 18 septembre, 12h00 Cathédrale Sainte-Marie Gers

Gratuit. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T12:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T12:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Visite générale de la cathédrale et présentation des découvertes récentes, notamment la Mise au tombeau et une fresque du XVe siècle.

Cathédrale Sainte-Marie 10 place de la cathédrale, 32220 Lombez, France Lombez 32220 Gers Occitanie

Visite générale de la cathédrale et présentation des découvertes récentes, notamment la Mise au tombeau et une fresque du XVe siècle.

©mairie de Lombez