Visite ludique en podcast : « De brique et de graff », Cathédrale Sainte-Marie, Lombez

Informations pratiques

Visite ludique en podcast : « De brique et de graff » 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Marie Gers

Tarif : 5€. Sans réservation. Durée 1h environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez Lombez en autonomie grâce à un podcast : une ville couverte de fresques de street-art, située au bord de la Save

Baludio propose des visites ludiques en podcast, à réaliser en toute autonomie avec son smartphone.

A mi-chemin entre Auch et Toulouse, cap sur Lombez, une ville pleine de poésie située au bord de la Save. Lombez est pleine de poésie au sens propre, vraiment, depuis que les artistes de Bayah Dezign ont couvert les murs de fresques étonnantes et de poèmes sélectionnés par la Maison des écritures !

Voilà qui donne une nouvelle vie à cet ancien évêché dont le clocher octogonal domine fièrement le bourg. Maisons en briques et en pans de bois forment aujourd’hui encore un écrin préservé pour la cathédrale et les souvenirs de temps plus anciens : la vie exemplaire de saint Majan, le séjour du poète italien Pétrarque, les querelles entre les chanoines et l’évêque, mais aussi les héros lombéziens du XXe siècle. Ouvrez grand vos oreilles !

En choisissant la version Famille de cette visite, vous avez accès aux 11 podcasts de la version Adulte et de 7 jeux à faire sur place avec des enfants de 6 à 12 ans.

Attention : certaines pistes vous invitent à rentrer dans la cathédrale, informez-vous des horaires d’ouverture au public.

Retrouvez le podcast ici

Cathédrale Sainte-Marie 10 place de la cathédrale, 32220 Lombez, France Lombez 32220 Gers Occitanie [{« link »: « https://baludio.fr/offre/lombez-de-brique-et-de-graff-famille/ »}] https://baludio.fr/offre/lombez-de-brique-et-de-graff-famille/

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