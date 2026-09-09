Visite guidée de la centrale hydraulique EDF de Pied-de-Borne, Centrale hydraulique EDF de Pied-de-Borne, Pied-de-Borne

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale hydraulique EDF de Pied-de-Borne Samedi 19 septembre, 14h00 Centrale hydraulique EDF de Pied-de-Borne Lozère

Gratuit sur réservation obligatoire. Visite réservée aux personnes âgées de 10 ans minimum. Pour des raisons de sécurité, le port d’une tenue couvrant les bras et les jambes ainsi que de chaussures fermées est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir les coulisses de la production hydroélectrique lors d’une visite guidée exceptionnelle animée par les salariés EDF.

Cette immersion vous permettra de mieux comprendre comment l’énergie de l’eau est transformée en électricité renouvelable et d’appréhender le rôle essentiel de l’hydroélectricité dans l’équilibre du réseau électrique français.

Au fil du parcours, vous découvrirez les principaux équipements de production, les différentes étapes du fonctionnement d’une centrale ainsi que les missions des équipes qui assurent l’exploitation et la maintenance des installations au quotidien.

Cette visite sera également l’occasion d’échanger avec les salariés EDF sur les enjeux de la production d’énergie renouvelable et de la transition énergétique.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Mont Lozère au 04 66 46 87 30 ou par e-mail àcontact@destination-montlozere.fr

Visites guidées de 1h00 : départs à 14h00 et à 16h00. Chaque créneau comprend deux groupes

Centrale hydraulique EDF de Pied-de-Borne 48800 Pied-de-Borne Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 46 87 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@destination-montlozere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.destination-montlozere.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@destination-montlozere.fr »}] L’usine hydroélectrique EDF de Pied de Borne, située au cœur des Cévennes à la limite de la Lozère et de l’Ardèche, valorise la force de l’eau pour produire une électricité renouvelable. Alimentée par les eaux des rivières de montagne, elle fait partie des aménagements hydroélectriques qui contribuent à l’approvisionnement en énergie du territoire. Cette centrale illustre le savoir-faire industriel d’EDF dans l’exploitation de l’énergie hydraulique et joue un rôle important dans la production d’électricité bas carbone. L’usine hydroélectrique de Pied de Borne est accessible en voiture. Un parking est disponible à proximité du site.

Venez découvrir les coulisses de la production hydroélectrique lors d’une visite guidée exceptionnelle animée par les salariés EDF.

©EDF