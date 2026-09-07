Visite guidée de la centrale nucléaire de Chooz, CNPE de Chooz, Chooz

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale nucléaire de Chooz 19 et 20 septembre CNPE de Chooz Ardennes

Inscription obligatoire avant le 30/08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés, en visitant la centrale de Chooz, dans les Ardennes !

Au programme : conférence sur le groupe EDF et le fonctionnement d’une centrale nucléaire, découverte des installations et notamment de la salle des machines, dans laquelle se trouvent la turbine et l’alternateur, et pour finir, selon disponibilité, découverte du simulateur de conduite, réplique exacte de la salle de commande d’un réacteur nucléaire ! Voir les créneaux disponibles

Lors des journées européennes du patrimoine, il vous sera aussi possible de visiter la centrale nucléaire en déconstruction de Chooz A. Voir les créneaux disponibles.

CNPE de Chooz La Centrale, 08600 Chooz Chooz 08600 Ardennes Grand Est +33360628017 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/751/events/1926/animations https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-chooz [{« link »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/751/events/1926/animations »}, {« link »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/759/events/1990/animations »}] Plusieurs parking disponibles sur place.

Inscription obligatoire avant le 31/08

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés.en visitant la centrale de Chooz, dans les Ardennes ! Au : le…

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