Visite guidée de la centrale nucléaire de Paluel, EDF – centrale nucléaire de Paluel, Paluel
samedi 19 septembre 2026 · EDF - centrale nucléaire de Paluel · Paluel
Informations pratiques
Visite guidée de la centrale nucléaire de Paluel 19 et 20 septembre EDF – centrale nucléaire de Paluel Seine-Maritime
Dès 12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre, venez visiter et découvrir tous les secrets de la centrale nucléaire de Paluel.
Visites à 9h00 et 13h30.
Sur inscription préalable.
Age mini : 12 ans.
EDF – centrale nucléaire de Paluel 76450 Paluel Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie 02 50 58 80 93 http://edf.fr/paluel [{« type »: « email », « value »: « paluel-cip-visites@edf.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 50 58 80 93 »}] EDF – Centrale nucléaire de production d’électricité parking
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre, venez visiter et découvrir tous les secrets de la centrale nucléaire de Paluel.
À voir aussi à Paluel (Seine-Maritime)
- Exposition artistique De terre et de papier Clos des fées Paluel 19 septembre 2026
- Escape game à la centrale nucléaire Paluel 19 septembre 2026
- Exposition mémorielle Paluel 19 septembre 2026
- Visites commentées Mémoires d’Albâtre Paluel 19 septembre 2026
- Passage d’automne au Clos des fées Closd es fées- Paluel 19 septembre 2026