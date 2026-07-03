Visite guidée de la centrale nucléaire de Paluel, EDF – centrale nucléaire de Paluel, Paluel

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale nucléaire de Paluel 19 et 20 septembre EDF – centrale nucléaire de Paluel Seine-Maritime

Dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre, venez visiter et découvrir tous les secrets de la centrale nucléaire de Paluel.

Visites à 9h00 et 13h30.

Sur inscription préalable.

Age mini : 12 ans.

EDF – centrale nucléaire de Paluel 76450 Paluel Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie 02 50 58 80 93 http://edf.fr/paluel [{« type »: « email », « value »: « paluel-cip-visites@edf.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 50 58 80 93 »}] EDF – Centrale nucléaire de production d’électricité parking

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre, venez visiter et découvrir tous les secrets de la centrale nucléaire de Paluel.