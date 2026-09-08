Visite guidée de la chapelle aux verrières Lalique, Couvent Notre-Dame-de-Fidélité, Douvres-la-Délivrande

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle aux verrières Lalique 19 et 20 septembre Couvent Notre-Dame-de-Fidélité Calvados

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

VISITE libre ou commentée de la chapelle aux verrières Lalique et du Chemin de croix d’Alix Aymé

Couvent Notre-Dame-de-Fidélité 40 Rue du Bout Varin, 14440 Douvres-la-Délivrande, France Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33231373017 https://www.congregation-notre-dame-de-fidelite.com La communauté est fondée en 1831. Chapelle néoclassique. Parc agrémenté de statues et fabriques dont la principale est le temple dédié à Saint-Joseph, construit en 1835, de style néo-grec, dont le modèle s’inspire du temple ionique du trésor des Athéniens à Delphes. Le chœur de la chapelle fut reconstruit en 1880, sur les plans de l’architecte Lavalley-Duperroux, dans un style mêlant néo-gothique tardif et néo-Renaissance, le tout couronné par un clocher hexagonal. Entre 1931 et 1933, le chœur de la chapelle a été doté d’un décor caractéristique de la période Art Déco, conçu et réalisé par René Lalique. Pour mettre en valeur cet ensemble, le chœur est déplacé dans le nouvel espace, et la nef néo-classique mise en communication avec la partie construite en 1880.

VISITE libre ou commentée de la chapelle aux verrières Lalique et du Chemin de croix d’Alix Aymé

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