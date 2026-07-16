Visite guidée de la chapelle de Moyenpont, Marquaix, Marquaix

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle de Moyenpont 19 et 20 septembre Marquaix Somme

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La Chapelle Notre-Dame de Moyenpont voit ses origines remontées à l’époque des Croisades. La légende raconte qu’un berger découvrit par hasard une effigie en bois de la Vierge Marie. Les habitants de la région demandent, face à ce signe, qu’une chapelle soit érigée au lieu de cette découverte. L’édifice, d’origine en bois, fut remplacé par un bâtiment de style baroque en 1613. Malheureusement, la Première guerre mondiale ne laissa que des ruines dans son sillage et la chapelle fut détruite. Mais grâce au mécénat de la baronne Perthuis de Taillevault, la chapelle fut rebâtie à l’identique en 1925. L’intérieur est richement décoré par le fresquiste Émile Flamant.

Marquaix Marquaix Marquaix 80240 Somme Hauts-de-France 0684758571 https://adam.assoconnect.com Le site de Moyenpont existe depuis le XVII ème, il regroupe un oratoire dédié à St Joseph et une chapelle dédiée à Notre Dame, l’ensemble est de style art-déco (1926) Le site est accessible depuis Péronne en prenant la direction de Roisel, un chemin sur la droite se trouve à 500 m avant Marquaix, parking gratuit

Les visites commentées sont assurées par les membres du bureau de l’association des amis de Moyenpont (ADAM),

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