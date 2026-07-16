Visite guidée de la chapelle de Moyenpont, Route de Péronne, 80240 Marquaix, Marquaix

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle de Moyenpont 19 et 20 septembre Route de Péronne, 80240 Marquaix Somme

Nombre de places limité à 19 pers par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le site de Moyenpont sera commenté par plusieurs membres du bureau de l »association des amis de Moyenpont. Cette visite est axée sur l’histoire et les oeuvres visibles à l’intérieur de la chapelle.

Route de Péronne, 80240 Marquaix 80240 Marquaix Marquaix 80240 Somme Hauts-de-France 33(0)684758571 https://adam.assoconnect.com La chapelle existe depuis le XVIIème, elle a été construite pour abriter la statue d’une vierge à l’enfant découverte au pied d’un arbre par un berger. Démolie en 1917 elle a été reconstruite en 1926 dans le style art-déco. Un parking est réservé aux visiteurs.

Le site de Moyenpont sera commenté par plusieurs membres du bureau de l »association des amis de Moyenpont. Cette visite est axée sur l’histoire et les oeuvres visibles à l’intérieur de la chapelle.

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