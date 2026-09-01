Visite guidée de la chapelle de Prigny Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Route de l'abbaye · Les Moutiers-en-Retz
Informations pratiques
Les Moutiers-en-Retz
Visite guidée de la chapelle de Prigny
Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Aux Moutiers-en-Retz, une visite exceptionnelle qui vous plongera dans l’histoire de la chapelle de Prigny .
Un voyage à travers le temps pour découvrir les secrets et les anecdotes de la chapelle de Prigny. Depuis sa construction jusqu’à son rôle actuel, chaque pierre de cette chapelle témoigne d’un passé riche et tumultueux.
Au programme de cette conférence :
les origines et la construction de la chapelle de Prigny
les événements historiques marquants associés à ce lieu
les trésors architecturaux et artistiques qu’elle renferme
les découvertes révélées lors de la rénovation de la chapelle.
Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir l’histoire de la chapelle de Prigny sous un nouveau jour.
Rendez-vous directement devant la chapelle de Prigny.
Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr
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English :
In Moutiers-en-Retz, an exceptional visit will plunge you into the history of the Prigny chapel.
L’événement Visite guidée de la chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic
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