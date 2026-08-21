Visite guidée de la chapelle du collège Joseph-Chaumié, Chapelle du collège Joseph-Chaumié, Agen

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle du collège Joseph-Chaumié 19 et 20 septembre Chapelle du collège Joseph-Chaumié Lot-et-Garonne

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pénétrez exceptionnellement dans la chapelle du collège Joseph-Chaumié, lieu d’origine du tableau « Sainte Thérèse d’Avila en extase » de Jean-Baptiste Despax, présenté dans l’exposition « Lumières françaises. De la cour de Versailles à Agen » (2025-2026). Cette visite, animée par Adrien Enfedaque, conservateur du musée d’Agen, et Mathilde Descamps Duval, chargée de la conservation des antiquités et objets d’art du Lot-et-Garonne, vous permettra de découvrir l’histoire de cette œuvre dans son contexte d’origine.

Chapelle du collège Joseph-Chaumié 6, rue Henri Martin 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553878840 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.com@agglo-agen.fr »}] Ancienne église du couvent des Carmélites, fondé en 1628, la chapelle du collège Joseph-Chaumié témoigne de près de quatre siècles d’histoire. Désacralisée aujourd’hui, elle constitue, avec le cloître, un remarquable vestige du patrimoine religieux d’Agen. Elle rappelle les origines du collège, installé dans les anciens bâtiments conventuels depuis le XIXe siècle.

Pénétrez dans la chapelle du collège Joseph-Chaumié, d’où provenait le tableau « Sainte Thérèse d’Avila en extase » peint par Jean-Baptiste Despax, que vous avez pu découvrir dans l’exposition « De à…

©Musée des Beaux-Arts d’Agen, photo Alban Gilbert