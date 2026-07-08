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Stage d’Arts Plastiques Hilma AF Klint Formes, Rythmes et Couleurs Médiathèque municipale Lacépède Agen

lundi 24 août 2026 · Médiathèque municipale Lacépède · Agen

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque municipale Lacépède
Adresse
1 place Armand Fallières
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Agen

Stage d’Arts Plastiques Hilma AF Klint Formes, Rythmes et Couleurs

Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-08-24

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Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 50 52  mediatheque@agen.fr

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English : Stage d’Arts Plastiques Hilma AF Klint Formes, Rythmes et Couleurs

L’événement Stage d’Arts Plastiques Hilma AF Klint Formes, Rythmes et Couleurs Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen

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