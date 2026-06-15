Concert jazz Lucy Southern et Sylvain Rey Plancher des vaches Agen
Concert jazz Lucy Southern et Sylvain Rey Plancher des vaches Agen vendredi 7 août 2026.
Agen
Concert jazz Lucy Southern et Sylvain Rey
Plancher des vaches Place du Pin Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Lucy Southern, violoniste de jazz américaine en France, et Sylvain Rey, pianiste toulousain, jouent en duo des standards jazz avec élégance et complicité. Profitez de la soirée.
Lucy Southern, violoniste de jazz américaine installée en France, s’est produite sur de nombreuses scènes et festivals prestigieux en Europe et aux États-Unis. À ses côtés, Sylvain Rey, pianiste reconnu de la scène jazz toulousaine, développe depuis plusieurs années un univers riche entre jazz et improvisation.
En duo, ils proposent une formule intimiste violon & piano autour des plus beaux standards du jazz, mêlant élégance, complicité et liberté musicale.
Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée. .
Plancher des vaches Place du Pin Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
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English : Concert jazz Lucy Southern et Sylvain Rey
Lucy Southern, an American jazz violinist based in France, and Sylvain Rey, a pianist from Toulouse, perform jazz standards as a duo with elegance and chemistry. Enjoy the evening.
L’événement Concert jazz Lucy Southern et Sylvain Rey Agen a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Agen
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