Formation professionnelle Interprétation et mise en scène L’Objectif Agen

Informations pratiques

Agen

Formation professionnelle Interprétation et mise en scène

L’Objectif 20/24 Rue Camille Desmoulins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

La compagnie PerBacco propose une formation professionnelle de théâtre dédiée à l’interprétation et à la mise en scène. Destinée aux comédiens ayant déjà une pratique, elle permettra d’approfondir le jeu, la direction d’acteur et la création scénique, avec une présentation finale du travail réalisé.

La compagnie PerBacco propose cet été une première session de formation professionnelle de théâtre consacrée à l’interprétation et à la mise en scène.

Cette formation de 12 heures s’adresse aux personnes ayant déjà une pratique du théâtre et souhaitant approfondir leur travail artistique, enrichir leur palette de jeu, développer leur présence scénique et découvrir les outils fondamentaux de la mise en scène et de la direction d’acteur.

Au programme

• Travail sur un monologue ou une scène à deux

• Recherche et exploration de différentes propositions de jeu

• Analyse des intentions et construction du personnage

• Initiation à la direction d’acteur et à la mise en scène

• Accompagnement individuel et collectif

• Présentation finale du travail réalisé.

Formation réservée aux personnes majeures (18 ans et plus). .

L’Objectif 20/24 Rue Camille Desmoulins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 00 98 98 compagnie.perbacco@gmail.com

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English : Formation professionnelle Interprétation et mise en scène

PerBacco offers professional theater training focused on acting and directing. Designed for actors with prior experience, the program will allow participants to deepen their skills in acting, directing, and stage production, culminating in a final presentation of their work.

L’événement Formation professionnelle Interprétation et mise en scène Agen a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Destination Agen