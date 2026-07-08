Visite guidée Agen, une ville attachante et son fleuve Place du Maréchal Foch Agen
vendredi 7 août 2026 · Place du Maréchal Foch · Agen
Informations pratiques
Agen
Visite guidée Agen, une ville attachante et son fleuve
Place du Maréchal Foch Parvis de la Cathédrale Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07
De la majestueuse cathédrale Saint-Caprais, témoin de la grande crue de 1930, aux cornières du centre historique, en passant par la rue Garonne et la passerelle Michel Serres, cette visite vous invite à découvrir comment l’eau a façonné la ville. DÉPART Parvis de la cathédrale Saint-Caprais.
Au fil des rues et des rives, plongez au cœur de l’histoire d’Agen en suivant le cours de son fleuve, la Garonne. De la majestueuse cathédrale Saint-Caprais, témoin de la grande crue de 1930, aux cornières du centre historique, en passant par la rue Garonne et la passerelle Michel Serres, cette visite vous invite à découvrir comment l’eau a façonné la ville. La Garonne a toujours été un acteur essentiel de la vie agenaise. Le parcours s’achèvera place Jasmin, avec l’évocation du célèbre poète et de son attachement au fleuve.
DÉPART Parvis de la cathédrale Saint-Caprais
Réservation conseillée au 05 53 47 36 09. .
Place du Maréchal Foch Parvis de la Cathédrale Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr
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English : Visite guidée Agen, une ville attachante et son fleuve
From the majestic Saint-Caprais Cathedral, witness to the great flood of 1930, to the historic city center, via Rue Garonne and the Michel Serres footbridge, this tour invites you to discover how water has shaped the city. DEPARTURE: Saint-Caprais Cathedral square.
L’événement Visite guidée Agen, une ville attachante et son fleuve Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen
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