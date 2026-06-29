L’été des Laitiers Agen
jeudi 6 août 2026 · Agen
Informations pratiques
Agen
L’été des Laitiers
Place des Laitiers Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Cet été, la Ville d’Agen vous donne rendez-vous le jeudi soir à 20h, place des Laitiers avec 80’s Cover Club pop rock années 80.
Cet été, la Ville d’Agen vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 20h, place des Laitiers, pour des concerts gratuits, en plein air et ouverts à tous. Ambiance conviviale, musique live et belles soirées d’été au cœur de la ville… on vous attend nombreux !
• Jeudi 2 juillet Ben et Mylène variété française (reprises)
• Jeudi 9 juillet More Than Fire rock années 90
• Jeudi 16 juillet Piccadilly rock
• Jeudi 23 juillet Gascons Five blues/rock français
• Jeudi 30 juillet Jumpin Coladas rock années 40-50
• Jeudi 6 août 80’s Cover Club pop rock années 80
• Jeudi 13 août Interphone tribute téléphone reprises Téléphone
• Jeudi 20 août Mr Bang variété & pop actuelles
Animations proposées par la Ville d’Agen et Agen Commerces. .
Place des Laitiers Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 mairie.agen@agen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’été des Laitiers
This %E9t%E9, the City of Agen invites you to join us on Thursday evening at %E0 8:00 p.m. at Place des Laitiers for the 80’s Cover Club—featuring ’80s pop rock.
L’événement L’été des Laitiers Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen
À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)
- Visite guidée Agen, un coeur de ville aux richesses insoupçonnées Office de Tourisme Destination Agen Agen 8 juillet 2026
- Atelier mosaïque Hang’Art Agen 8 juillet 2026
- La piscine Aquasud fête l’été ! Piscine Aquasud Agen 8 juillet 2026
- Visite guidée Prune, ô pruneau Office de tourisme Destination Agen Agen 8 juillet 2026
- Visite guidée L’Ermitage, là où Agen a commencé Lycée professionnel de l’Ermitage Agen 9 juillet 2026