Visite guidée de la chapelle protestante de Longchamp, Chapelle de Longchamp, Saint-Lunaire

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle protestante de Longchamp 19 et 20 septembre Chapelle de Longchamp Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette chapelle bâtie en 1910 est emblématique des 7 chapelles de ce style créées depuis le XIXe siècle dans la région, et est toujours utilisée comme lieu de culte protestant.

Restaurée il y a plus de 30 ans, la charpente est remarquable et l’ensemble est fonctionnel.

Un petit joyau de la côte d’émeraude.

Chapelle de Longchamp 541, boulevard Saint-Cast, 35800 Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne 0698991952 http://epe5lu.fr https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-lunaire-35800/leglise-protestante-lieu-de-culte-et-de-gospel-8302f85e-2162-11ee-b900-fcf89185d7f7 Cette chapelle protestante évangélique a été construite en 1910 initialement comme chapelle annexe de l’Eglise anglicane de Dinard.

De vastes travaux ont permis de moderniser la structure tout en conservant la chapelle dans sa beauté architecturale. Accès handicapé possible.

Cette chapelle est emblématique des 7 chapelles de ce style créées depuis le XIXe siècle dans la région.

©Fabio morin