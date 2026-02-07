Visite guidée Le Décollé et ses villas Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire

Visite guidée Le Décollé et ses villas

Début : 2026-08-25 10:30:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

2026-08-25

Avant de profiter de la Pointe du Décollé et de son panorama exceptionnel sur la côte, découvrez l’histoire fascinante du lotissement des Mielles. Autrefois constitué de pâtures, où poussaient chardons et ajoncs, ce lieu a progressivement évolué avec l’essor des bains de mer pour devenir le quartier pittoresque que nous connaissons aujourd’hui.

En compagnie d’un guide, explorez les rues du Décollé et admirez cette collection unique de villas majestueuses.

Un incontournable à Saint-Lunaire !

Durée 2 h.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Départ Bureau Information Tourisme, 72 Boulevard du Général de Gaulle. 35800 Saint-Lunaire.

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PSH) 5 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

