Concert De l’Opale à la Bretagne Place de l’église Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Concert De l’Opale à la Bretagne

Place de l’église Eglise Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Une vingtaine de musicien de l’orchestre symphonique Opal Sinfonietta de Boulogne sur-Mer est venue participer à un stage de musique au centre Le Goulet. Placé sous la direction d’Enrique Segura, l’ensemble donne un concert le vendredi 21 août à 20h en l’église de St Lunaire, place de l’église.

Dans le cadre intime et lumineux de cette église, le public est invité à partager une soirée musicale. Le programme réunit des œuvres célèbres et contrastées, de Debussy à Haendel, de Saint-Saëns à Donizetti, sans oublier Piazzolla et Bernstein, offrant un voyage à travers les époques, les styles et les atmosphères.

Sous l’impulsion d’Enrique Segura, Opal Sinfonietta proposera, dans cette formation de chambre, une interprétation vivante et accessible, portée par le plaisir du partage musical. Ce rendez-vous est une invitation à découvrir ou redécouvrir des pages emblématiques du répertoire, dans un lieu chargé de charme et de résonance.

Entrée libre, participation au chapeau.

Organisation/Renseignements 06 12 51 18 10 Opal Sinfonietta Bernard Schneider .

Place de l’église Eglise Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 51 18 10

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English :

L’événement Concert De l’Opale à la Bretagne Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-08-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme