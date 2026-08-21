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Visite guidée de la Chapelle Saint-Sébastien de Garnilis, Chapelle Saint-Sébastien, Briec

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Sébastien · Briec

Visite guidée de la Chapelle Saint-Sébastien de Garnilis, Chapelle Saint-Sébastien, Briec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint-Sébastien
Adresse
Guernilis 29510 Briec
Ville
29510 Briec
Département
Finistère

Visite guidée de la Chapelle Saint-Sébastien de Garnilis 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Sébastien Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Chapelle et calvaire du XVIème siècle, intérieur : voute lambrissée, statuaire bois et pierre, poutre de gloire et sablières sculptées.

Chapelle Saint-Sébastien Guernilis 29510 Briec Briec 29510 Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089849;https://www.briec.bzh/patrimoine-religieux/ Chapelle du XVIème siècle en forme de croix latine, statuaire polychrome, poutre de gloire et sablières sculptées
Chapelle et calvaire du XVIème siècle, intérieur : voute lambrissée, statuaire bois et pierre, poutre de gloire et sablières sculptées.

©Familles Trellu

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