Visite guidée de la Chapelle Saint-Sébastien de Garnilis, Chapelle Saint-Sébastien, Briec
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Sébastien · Briec
Informations pratiques
Visite guidée de la Chapelle Saint-Sébastien de Garnilis 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Sébastien Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Chapelle et calvaire du XVIème siècle, intérieur : voute lambrissée, statuaire bois et pierre, poutre de gloire et sablières sculptées.
Chapelle Saint-Sébastien Guernilis 29510 Briec Briec 29510 Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089849;https://www.briec.bzh/patrimoine-religieux/ Chapelle du XVIème siècle en forme de croix latine, statuaire polychrome, poutre de gloire et sablières sculptées
Chapelle et calvaire du XVIème siècle, intérieur : voute lambrissée, statuaire bois et pierre, poutre de gloire et sablières sculptées.
©Familles Trellu
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