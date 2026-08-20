Ouverture de la chapelle du Trolez, Chapelle du Trolez, Briec

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle du Trolez 19 et 20 septembre Chapelle du Trolez Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ouverture de la chapelle du Trolez

Chapelle du Trolez Route de Trolez, 29510 Briec Briec 29510 Finistère Bretagne https://www.briec.bzh/patrimoine-religieux/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-de-trolez-a-briec/61737 La chapelle Saint Guénolé (ou chapelle du Trolez) de plan rectangulaire, porte la date de 1636 gravée au-dessus de la porte de la sacristie. Mais divers détails architecturaux permettent d’avancer les dates de 1520-1550.

Dédiée à sainte Anne, la chapelle vénère également les saints Guénolé et Philibert.

Ouverture de la chapelle Saint-Guénolé, dite du Trolez

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