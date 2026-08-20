Ouverture de la chapelle du Trolez, Chapelle du Trolez, Briec
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Trolez · Briec
Informations pratiques
Ouverture de la chapelle du Trolez 19 et 20 septembre Chapelle du Trolez Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Ouverture de la chapelle du Trolez
Chapelle du Trolez Route de Trolez, 29510 Briec Briec 29510 Finistère Bretagne https://www.briec.bzh/patrimoine-religieux/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-de-trolez-a-briec/61737 La chapelle Saint Guénolé (ou chapelle du Trolez) de plan rectangulaire, porte la date de 1636 gravée au-dessus de la porte de la sacristie. Mais divers détails architecturaux permettent d’avancer les dates de 1520-1550.
Dédiée à sainte Anne, la chapelle vénère également les saints Guénolé et Philibert.
Ouverture de la chapelle Saint-Guénolé, dite du Trolez
©
À voir aussi à Briec (Finistère)
- Ouverture de la chapelle Sainte-Cécile, Chapelle Sainte-Cécile, Briec 19 septembre 2026
- TANGUY PASTUREAU C.C.ARTHEMUSE Briec 28 novembre 2026