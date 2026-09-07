Ouverture de la chapelle Saint-Égarec, Chapelle de Saint-Égarec, Briec

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle Saint-Égarec Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle de Saint-Égarec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture de la chapelle Saint-Égarec

Chapelle de Saint-Égarec Chemin de Lanvern Saint-Égarec, 29510 Briec Briec 29510 Finistère Bretagne https://www.briec.bzh/patrimoine-religieux/ https://www.iroise-bretagne.bzh/activite/chapelle-saint-egarec/

Ouverture de la chapelle Saint-Égarec

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