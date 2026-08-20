Ouverture de la chapelle Sainte-Cécile, Chapelle Sainte-Cécile, Briec

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle Sainte-Cécile 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Cécile Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture de la chapelle Sainte-Cécile

Chapelle Sainte-Cécile Allée de Sainte Cecile, 29510 Briec, France Briec 29510 Finistère Bretagne https://www.briec.bzh/patrimoine-religieux Édifice de plan rectangulaire, du début du XVIe siècle, complété par un bras de transept au sud. Le clocher à flèche, posé sur le pignon de la façade, est un bel exemple du type ajouré cornouaillais. Des fragments de vitraux de l’Annonciation et de la Passion se trouvent dans la fenêtre flamboyante du chevet. La chapelle, appareillée de granit blanc, est couverte d’une charpente apparente.

Ouverture de la chapelle Sainte-Cécile

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