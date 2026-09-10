Regards d’artistes sur Saint-Venec, Ensemble (chapelle, calvaire et fontaine) Saint-Venec, Briec

Informations pratiques

Regards d’artistes sur Saint-Venec 19 et 20 septembre Ensemble (chapelle, calvaire et fontaine) Saint-Venec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Quand le patrimoine inspire les artistes.

Découvrez Saint-Venec à travers les regards d’artistes, connus ou moins connus. Chacun en révèle une interprétation personnelle, empreinte de sa sensibilité et de son émotion.

Au cœur d’un écrin de verdure, se dévoile l’ensemble Saint-Venec, joyau du patrimoine religieux breton, composé d’une chapelle, d’un calvaire et d’une fontaine. Datant du milieu du XVIème siècle et classé au titre des Monuments Historiques depuis le 29 avril 1955, ce lieu chargé d’histoire invite à la découverte, à la contemplation et au recueillement.

Ensemble (chapelle, calvaire et fontaine) Saint-Venec Route de Saint-Venec 29510 Briec Briec 29510 Finistère Bretagne 06 81 10 51 77 https://chapellesaintvenec.wixsite.com/saintvenec https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089850;https://www.instagram.com/lesamisdesaintvenec/?hl=fr Ensemble Chapelle Calvaire Fontaine datant du XVIème siècle. Des statues remarquables dans la chapelle (dont Sainte Gwen Teir Bron), calvaire apostolique et fontaine de dévotion Lieu-dit Saint-Venec D770 VC 18 Route de Saint-Venec

Saint-Venec est situé sur la D770, ancienne route reliant Quimper à Châteaulin. Environ 17km à partir de Quimper.

Petit parking.

Visite de l’ensemble Saint-Venec

©Maryvonne Cariou/Le Douguet