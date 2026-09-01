Informations pratiques

Vinça

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN

110 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 10:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Participez à la visite inédite de la chapelle Saint-Sébastien. Ancienne chapelle de l’hospice de Vinça, elle a su garder une part de mystère et vous ouvre ses portes exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine.

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110 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19 bibliothequevinca@gmail.com

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English :

Join us for a special tour of the Saint-Sébastien Chapel. Formerly the chapel of the Vinça hospice, it has retained an air of mystery and is opening its doors to the public especially for European Heritage Days.

L’événement VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN Vinça a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO