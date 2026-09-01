VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN Vinça
samedi 19 septembre 2026 · Vinça
Informations pratiques
Vinça
VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN
110 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 10:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Participez à la visite inédite de la chapelle Saint-Sébastien. Ancienne chapelle de l’hospice de Vinça, elle a su garder une part de mystère et vous ouvre ses portes exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine.
.
110 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19 bibliothequevinca@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a special tour of the Saint-Sébastien Chapel. Formerly the chapel of the Vinça hospice, it has retained an air of mystery and is opening its doors to the public especially for European Heritage Days.
L’événement VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN Vinça a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO