Informations pratiques

Vinça

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-JULIEN-ET-SAINTE-BASELISSE

Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite de la salle du trésor, redécouverte de la croix Noëll, orgue Jean-Pierre Cavaillé.

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Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19 bibliothequevinca@gmail.com

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English :

Tour of the treasury, rediscovery of the No%EBll Cross, Jean-Pierre Cavaill%E9 organ.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-JULIEN-ET-SAINTE-BASELISSE Vinça a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO