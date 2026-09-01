VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-JULIEN-ET-SAINTE-BASELISSE Vinça
samedi 19 septembre 2026 · Vinça
Informations pratiques
Vinça
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-JULIEN-ET-SAINTE-BASELISSE
Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de la salle du trésor, redécouverte de la croix Noëll, orgue Jean-Pierre Cavaillé.
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Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 19 bibliothequevinca@gmail.com
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English :
Tour of the treasury, rediscovery of the No%EBll Cross, Jean-Pierre Cavaill%E9 organ.
L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT-JULIEN-ET-SAINTE-BASELISSE Vinça a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO