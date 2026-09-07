Visite guidée de la chapelle Sainte Roseline par son chanoine, Chapelle Saint Roseline, Les Arcs

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Sainte Roseline par son chanoine Dimanche 20 septembre, 16h00 Chapelle Saint Roseline Var

pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez la chapelle Sainte-Roseline, joyau méconnu du patrimoine religieux, à travers une visite guidée exclusive menée par le chanoine de la paroisse. Ce dernier, passionné par l’histoire et la spiritualité de ce lieu, vous en dévoilera les trésors cachés, les légendes et les mystères qui l’entourent depuis des siècles.

Laissez-vous conter l’histoire de Sainte Roseline, figure emblématique de la Provence, et explorez une chapelle où art, foi et tradition se mêlent harmonieusement. Entre fresques anciennes, objets liturgiques et architecture préservée, cette visite vous offrira une immersion unique dans un lieu chargé de sérénité et de mémoire.

Une occasion rare de rencontrer l’âme de ce sanctuaire, de comprendre son rôle dans la vie locale et de percevoir la présence vivante de ceux qui l’ont façonné.

Chapelle Saint Roseline Rte de Sainte-Roseline, 83460 Les Arcs Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 56 10 http://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr Chapelle romane du XIIe s. et cloître privé reconstruit au début du XVIe s. (1504). Oeuvres d’art anciennes, Renaissance et baroque, oeuvres d’art contemporaines (Chagall, Giacometti, Bozaine, Ubac…), châsse avec le corps de la Sainte.

Découvrez la chapelle Sainte-Roseline, joyau méconnu du patrimoine religieux, à travers une visite guidée exclusive menée par le chanoine de la paroisse. Ce dernier, passionné par l’histoire et la de…

(c) commune des Arcs sur Argens