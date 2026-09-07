Visite guidée de l’église St Jean Baptiste par son chanoine, Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste, Les Arcs
samedi 19 septembre 2026 · Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste · Les Arcs
Informations pratiques
Visite guidée de l’église St Jean Baptiste par son chanoine Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste Var
pas de réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine religieux des Arcs-sur-Argens avec une visite guidée unique de l’église Saint-Jean-Baptiste, menée par son chanoine. Ce dernier, fin connaisseur des lieux et passionné par leur histoire, vous dévoilera les secrets, anecdotes et trésors cachés de ce monument emblématique.
Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste place anatole France, 83460 les arcs Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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(c) commune des Arcs sur Argens
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