Visite guidée de la chaufferie – usine Fraenckel-Herzog, Atelier d’artistes Fraenckel-Herzog, Elbeuf

Informations pratiques

Visite guidée de la chaufferie – usine Fraenckel-Herzog 19 et 20 septembre Atelier d’artistes Fraenckel-Herzog Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Classée Monument Historique au titre du patrimoine industriel en 1995, la chaufferie à vapeur de l’usine Fraenckel-Herzog comporte trois énormes chaudières à charbon, derniers témoins d’un riche passé. Par créneaux de 30 minutes, venez percer tous ses secrets avec Steve Jullien, passionné d’histoire et de patrimoine.

Atelier d’artistes Fraenckel-Herzog 25 rue Camille Randoing, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 02 32 96 90 12 https://www.mairie-elbeuf.fr/ L’ancienne usine Fraenckel-Herzog a été rénovée par la Ville d’Elbeuf sur Seine en 2018 pour créer des espaces de travail adaptés aux arts plastiques. Elle est ainsi devenue un lieu de résidence artistique.

Classée Monument Historique au titre du patrimoine industriel en 1995, la chaufferie à vapeur de l’usine Fraenckel-Herzog comporte trois énormes chaudières à charbon, derniers témoins d’un riche Par…

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