Visite guidée de la cité médiévale de Cluny Office de Tourisme Cluny

Informations pratiques

Cluny

Visite guidée de la cité médiévale de Cluny

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans la cadre des Journées Européennes du Patrimoine, votre guide vous attend devant l’Office de Tourisme pour une découverte de la cité-abbaye de Cluny.

Admirez la place de l’église Notre-Dame, les façades des maisons romanes et passez tel un pèlerin par les Portes d’Honneur pour découvrir la beauté extérieure des palais abbatiaux, le parvis, la façade Gélase et celle des Écuries de Saint Hugues…

Cette visite n’inclut pas l’accès au cloître de l’abbaye, aux jardins et au musée de l’abbaye.

Laissez-vous guider !

Réservation en ligne. .

Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 34 contact@cluny-tourisme.com

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English : Visite guidée de la cité médiévale de Cluny

L’événement Visite guidée de la cité médiévale de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II