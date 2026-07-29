Visite guidée de la cité médiévale de Cluny Office de Tourisme Cluny
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Visite guidée de la cité médiévale de Cluny
Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans la cadre des Journées Européennes du Patrimoine, votre guide vous attend devant l’Office de Tourisme pour une découverte de la cité-abbaye de Cluny.
Admirez la place de l’église Notre-Dame, les façades des maisons romanes et passez tel un pèlerin par les Portes d’Honneur pour découvrir la beauté extérieure des palais abbatiaux, le parvis, la façade Gélase et celle des Écuries de Saint Hugues…
Cette visite n’inclut pas l’accès au cloître de l’abbaye, aux jardins et au musée de l’abbaye.
Laissez-vous guider !
Réservation en ligne. .
Office de Tourisme 6 rue Mercière Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 05 34 contact@cluny-tourisme.com
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English : Visite guidée de la cité médiévale de Cluny
L’événement Visite guidée de la cité médiévale de Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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