Visite guidée de la cité médiévale de Cluny, Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny

Informations pratiques

Visite guidée de la cité médiévale de Cluny 19 et 20 septembre Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Saône-et-Loire

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 26 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, votre guide vous attendra devant l’Office de tourisme pour une découverte de la cité médiévale de Cluny.

Admirez la place de l’église Notre-Dame, les façades des maisons romanes et passez tel un pèlerin par les portes d’honneur pour découvrir la beauté extérieure des palais abbatiaux, le parvis de l’église, l’avant-nef, la façade du pape Gélase et celle des écuries de saint Hugues.

Des départs de visite sont prévus samedi à 10h, 11h30, 14h30, 16h30 et dimanche à 10h, 11h30, 14h30 et 16h.

Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne 6 rue Mercière, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/cluny-visite-guidee-la-cite-medievale »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, votre guide vous attendra devant l’Office de tourisme pour une découverte de la cité médiévale de Cluny.

© Aurélie Sève