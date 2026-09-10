Visite guidée de la cité médiévale de Cluny, Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne, Cluny
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne · Cluny
Informations pratiques
Visite guidée de la cité médiévale de Cluny 19 et 20 septembre Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Saône-et-Loire
Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 26 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, votre guide vous attendra devant l’Office de tourisme pour une découverte de la cité médiévale de Cluny.
Admirez la place de l’église Notre-Dame, les façades des maisons romanes et passez tel un pèlerin par les portes d’honneur pour découvrir la beauté extérieure des palais abbatiaux, le parvis de l’église, l’avant-nef, la façade du pape Gélase et celle des écuries de saint Hugues.
Des départs de visite sont prévus samedi à 10h, 11h30, 14h30, 16h30 et dimanche à 10h, 11h30, 14h30 et 16h.
Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne 6 rue Mercière, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/cluny-visite-guidee-la-cite-medievale »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, votre guide vous attendra devant l’Office de tourisme pour une découverte de la cité médiévale de Cluny.
© Aurélie Sève
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