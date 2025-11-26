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Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte place des cornières Lauzerte

Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte place des cornières Lauzerte samedi 19 septembre 2026.

Lieu : place des cornières

Adresse : Proche du coin relevé

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lauzerte

Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte

place des cornières Proche du coin relevé Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez ou redécouvrez la cité médiévale de Lauzerte à l’occasion des Journées du Patrimoine
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place des cornières Proche du coin relevé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 

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English :

Discover or rediscover the medieval town of Lauzerte during Heritage Days

L’événement Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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