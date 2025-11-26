Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte place des cornières Lauzerte
Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte place des cornières Lauzerte samedi 19 septembre 2026.
Lauzerte
Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte
place des cornières Proche du coin relevé Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez ou redécouvrez la cité médiévale de Lauzerte à l’occasion des Journées du Patrimoine
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place des cornières Proche du coin relevé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61
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English :
Discover or rediscover the medieval town of Lauzerte during Heritage Days
L’événement Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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