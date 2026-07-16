Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte, Village de Lauzerte, Lauzerte

Informations pratiques

Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte Samedi 19 septembre, 15h00 Village de Lauzerte Tarn-et-Garonne

Gratuit. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la cité médiévale de Lauzerte, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, vous ouvre les portes de son histoire.

Laissez-vous guider à travers plus de huit siècles de patrimoine, au fil des ruelles et des monuments qui font le charme de cette bastide remarquable. Cette visite vous invite à découvrir les secrets de la ville et à comprendre son évolution au cours des siècles.

Pourquoi la place des Cornières présente-t-elle un angle relevé ? Que sont devenus les remparts ? À quoi servaient les cornières qui bordent la place ? Autant de questions auxquelles répondra votre guide passionnée au cours de cette promenade riche en anecdotes.

Marchez sur les traces des comtes, des marchands et des pèlerins qui ont façonné l’histoire de Lauzerte.

Profitez également de l’exposition photographique en plein air présentant les clichés grand format des œuvres de Nicolas Henry, répartis dans la cité médiévale.

Samedi 19 septembre 2026 à 15h

Durée : 1h30

Tout public

Départ : place des Cornières, à proximité du « coin relevé »

Tarif : gratuit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Informations : 05 63 94 66 61 – https://visiter.lauzerte.fr/

www.lauzerte.fr

Village de Lauzerte Place des Cornières, 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« link »: « https://visiter.lauzerte.fr/ »}, {« link »: « http://www.lauzerte.fr »}] Classée parmi les plus beaux villages de France, Lauzerte est une commune de 1511 habitants située dans le nord du Tarn-et-Garonne et à proximité du département du Lot, en région Occitanie.

Du haut de son rocher, la cité médiévale domine depuis le XIIe siècle les vallées généreuses de la Petite Barguelonne et du Lendou, et fait face aux grands plateaux calcaires caractéristiques du Quercy Blanc. Étape touristique incontournable et lieu de villégiature, Lauzerte est également une halte sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la cité médiévale de Lauzerte, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, vous ouvre grand les portes de son passé. Laissez-vous guider à de…

©mairie de Lauzerte