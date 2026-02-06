Visite guidée de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Visite guidée de la cité médiévale

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

La cité médiévale de Lauzerte possède de belles traces du passé. Venez les découvrir lors d’une visite guidée qui vous dévoilera les lieux emblématiques place des Cornières, caves de la sénéchaussée, les maisons de marchands des XIVᵉ et XVe siècles.

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

The medieval town of Lauzerte boasts many beautiful traces of its past. Come and discover them on a guided tour of the town’s most emblematic sites: Place des Cornières, the cellars of the Seneschaussée and the merchants’ houses from the 14th and 15th centuries.

