Visite guidée de la cité médiévale lors des Rendez-Vous aux Jardins mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Visite guidée de la cité médiévale lors des Rendez-Vous aux Jardins

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une visite guidée gratuite est organisée dans le cadre des rendez-vous aux jardins. RDV sur la place des cornières

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

A free guided tour is organized as part of the rendez-vous aux jardins program. RDV on Place des Cornières

