UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Claracq

Visite guidée de la collection permanente, au musée gallo-romain Claracq

vendredi 21 août 2026 · Claracq

Visite guidée de la collection permanente, au musée gallo-romain Claracq

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Route du Château
Ville
64330 Claracq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
3 3 3 Tarif réduit

Claracq

Visite guidée de la collection permanente, au musée gallo-romain

Route du Château Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Les fouilles archéologiques de la villa gallo-romaine de Lalonquette ont livré les vestiges d’une somptueuse demeure, aujourd’hui conservés au musée. L’exposition permanente fractionnée en quatre thématiques, dévoile l’histoire de ce site et met en lumière les us et coutumes des gallo-romains.   .

Route du Château Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de la collection permanente, au musée gallo-romain

L’événement Visite guidée de la collection permanente, au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Claracq (Pyrénées-Atlantiques)