Visite guidée de la collection permanente du conservatoire du patrimoine hospitalier, Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Visite guidée de la collection permanente du conservatoire du patrimoine hospitalier 19 et 20 septembre Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes Ille-et-Vilaine

tarif 1€ / nombre de places limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La visite guidée de la Collection du Patrimoine Hospitalier de Rennes est un voyage à travers l’histoire de la Médecine et des Soins.

La collection est organisée autour de différents espaces : dentaire, médecine, chirurgie, radiologie, pharmacie et soins. Elle comprend une vaste gamme d’objets, allant des instruments chirurgicaux anciens aux uniformes du personnel hospitalier, en passant par des équipements de radiologie et de pharmacie. Le conservatoire s’est attaché à rassembler des objets, des documents et des témoignages qui nous éclairent sur les pratiques d’autrefois.

Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes 64 rue de Saint Malo 35000, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 28 86 28 https://www.cphr.fr [{« type »: « link », « value »: « https://cphr.fr »}, {« type »: « email », « value »: « cph.rennes@gmail.com »}] Le Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes (CPHR) est une association créée en juin 2011 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, à l’objet de « fédérer les initiatives visant à l’identification, la collecte, la restauration, la préservation, la valorisation du patrimoine hospitalier régional de Bretagne.

Elle assure la promotion des collections (5000 objets, documents écrits, numériques et sonores, dont environ 1000 sont exposés) sous la forme de visites guidées, manifestations, conférences, prêts, publications à caractère pédagogique, social, culturel ou éducatif ». Métro place Sainte Anne, bus ligne 31 arrêt « Hôtel Dieu », ligne 12 arrêt « Square de la Rance », parking souterrain Hoche. Accès personnes à mobilité réduite et ascenceur

La visite guidée de la Collection du Patrimoine Hospitalier de Rennes est un voyage à travers l’histoire de la Médecine et des Soins.

©Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes