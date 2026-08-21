Visite guidée de la commune de Corbigny, Office de Tourisme Tannay-Brinon-Corbigny, Corbigny

Informations pratiques

Visite guidée de la commune de Corbigny Samedi 19 septembre, 10h00 Office de Tourisme Tannay-Brinon-Corbigny Nièvre

limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Explorez le cœur historique de Corbigny : un voyage au fil des rues, des monuments et des anecdotes locales. Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme.

Office de Tourisme Tannay-Brinon-Corbigny 8 place de l’Hôtel de Ville, 58800 Corbigny Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 09 82 56 94 98 https://www.instagram.com/office_de_tourisme_cctbc/ Située en face de la mairie, l’équipe de l’Office de tourisme est à votre disposition pour vous accueillir, vous informer et vous conseiller en fonction de vos envies. Vous trouverez dans notre office différentes cartes touristiques, des documents sur les lieux à visiter, l’agenda des manifestations et des brocantes, ainsi que des cartes de balades.

Explorez le coeur historique de Corbigny : un voyage au fil des rues, des monuments et des anecdotes locales. Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme.

©Office de Tourisme Tannay-Brinon-Corbigny