Visite guidée de la cour d’honneur, Château du Retail, Legé, Legé

Informations pratiques

Visite guidée de la cour d’honneur 19 et 20 septembre Château du Retail, Legé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir un château de plus de 7 siècles d’histoire au travers de sa cour d’honneur qui garde les traces de la vie passée (écurie, boulangerie,..), mais aussi des remaniements architecturaux menés par les seigneurs du Retail.

Vous y rencontrerez aussi quelques personnages hauts en couleur qui vous transporteront dans une époque où les épées et boucliers s’entrechoquaient dans les jardins.

Château du Retail, Legé Le Retail, 44650 Legé Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/profile.php?id=61582441243086 La Chapelle du Château du Retail fut construite en 1490.

Elle servit de lieu de culte durant plusieurs années à l’Abbé Barbedette à partir de 1793.

Joliment décorée, elle présente de nombreux éléments d’origine. En traversant les siècles, elle porte les marques des différents seigneurs du Château du Retail. Parking à disposition côté Route de la Sorinière.

Venez découvrir un château de plus de 7 siècles d’histoire au travers de sa cour d’honneur qui garde les traces de la vie passée (écurie, boulangerie,..), mais aussi des remaniements architecturaux …

©S.LAURENT