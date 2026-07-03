Visite guidée de la cour d’honneur et des terrasses de l’hôtel de Chassey, Hôtel de Chassey, Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Visite guidée de la cour d’honneur et des terrasses de l’hôtel de Chassey 19 et 20 septembre Hôtel de Chassey Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet élégant hôtel particulier construit dans les années 1740 pour Jean Henri de Chassey est situé dans le quartier du château. Propriété privée, il est classé au titre des Monuments historiques pour ses terrasses et son jardin qui accueillent notamment des arbres remarquables tels qu’un cèdre du Liban, un gingko biloba et un hêtre pourpre.

Hôtel de Chassey 5 rue de l’Hôpital 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté stationnement à proximité.

Cet élégant hôtel particulier construit dans les années 1740 pour Jean Henri de Chassey est situé dans le quartier du château. Propriété privée, il est classé au titre des Monuments historiques pour…

© Hôtel de Chassey