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Visite guidée de la cour d’honneur et des terrasses de l’hôtel de Chassey, Hôtel de Chassey, Semur-en-Auxois

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Chassey · Semur-en-Auxois

Visite guidée de la cour d’honneur et des terrasses de l’hôtel de Chassey, Hôtel de Chassey, Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Chassey
Adresse
5 rue de l'Hôpital 21140 Semur-en-Auxois
Ville
21140 Semur-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
Entrée libre

Visite guidée de la cour d’honneur et des terrasses de l’hôtel de Chassey 19 et 20 septembre Hôtel de Chassey Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet élégant hôtel particulier construit dans les années 1740 pour Jean Henri de Chassey est situé dans le quartier du château. Propriété privée, il est classé au titre des Monuments historiques pour ses terrasses et son jardin qui accueillent notamment des arbres remarquables tels qu’un cèdre du Liban, un gingko biloba et un hêtre pourpre.

Hôtel de Chassey 5 rue de l’Hôpital 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté stationnement à proximité.
Cet élégant hôtel particulier construit dans les années 1740 pour Jean Henri de Chassey est situé dans le quartier du château. Propriété privée, il est classé au titre des Monuments historiques pour…

© Hôtel de Chassey

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