Visite guidée de la crypte Saint-Aignan, Crypte Saint-Aignan, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Crypte Saint-Aignan · Orléans
Informations pratiques
Visite guidée de la crypte Saint-Aignan 19 et 20 septembre Crypte Saint-Aignan Loiret
Limité à 19 personnes, Déconseillé au moins de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Sous l’église Saint-Aignan, découvrez la crypte romane du XIᵉ siècle, remarquable pour ses chapiteaux sculptés.
Crypte Saint-Aignan Rue Neuve-Saint-Aignan, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}] Cette vaste crypte a été construite sous le roi Robert le Pieux pour accueillir les reliques de saint Aignan au début du XIe siècle. Elle présente un plan à déambulatoire et chapelles rayonnantes modifié par la suite. On peut y voir de beaux chapiteaux à figures pré-romans, portant des traces de polychromie.
Sous l’église Saint-Aignan, découvrez la crypte romane du XIᵉ siècle, remarquable pour ses chapiteaux sculptés.
©Ludovic Letot
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