Visite guidée de la crypte Saint-Avit, Crypte Saint-Avit, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Crypte Saint-Avit · Orléans
Informations pratiques
Visite guidée de la crypte Saint-Avit 19 et 20 septembre Crypte Saint-Avit Loiret
Limité à 19 personnes, déconseillé au moins de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Découvrez la crypte Saint-Avit, une crypte romane du XIᵉ siècle qui abritait autrefois les reliques de Saint-Avit.
Crypte Saint-Avit 66 Rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238240505 https://www.tourisme-orleansmetropole.com/activites-loisirs/crypte-saint-avit [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}] Sous un collège de la ville, cette crypte du XIe siècle abritait les reliques de Saint-Avit. Elle ne fut découverte qu’au milieu du XIXe siècle.
Découvrez la crypte Saint-Avit, une crypte romane du XIᵉ siècle qui abritait autrefois les reliques de Saint-Avit.
©Ludovic Letot
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