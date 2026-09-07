Visite guidée de la crypte Saint-Avit, Crypte Saint-Avit, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée de la crypte Saint-Avit 19 et 20 septembre Crypte Saint-Avit Loiret

Limité à 19 personnes, déconseillé au moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Découvrez la crypte Saint-Avit, une crypte romane du XIᵉ siècle qui abritait autrefois les reliques de Saint-Avit.

Crypte Saint-Avit 66 Rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238240505 https://www.tourisme-orleansmetropole.com/activites-loisirs/crypte-saint-avit [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}] Sous un collège de la ville, cette crypte du XIe siècle abritait les reliques de Saint-Avit. Elle ne fut découverte qu’au milieu du XIXe siècle.

Découvrez la crypte Saint-Avit, une crypte romane du XIᵉ siècle qui abritait autrefois les reliques de Saint-Avit.

©Ludovic Letot