Visite guidée de la directrice, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin · Paris

Informations pratiques

Visite guidée de la directrice Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

Adultes et adolescents – sans réservation, dans la limite des places disponibles. Durée 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Sylvie Zaidman, directrice du musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin vous raconte la Seconde Guerre mondiale à travers les collections du musée.

Pour les grands adolescents et les adultes.

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

Visite commentée par la directrice du musée Sylvie Zaidman

Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin