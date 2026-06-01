Visite guidée de la ferme, Kay Gabou et Gabie, Gros-Morne

Visite guidée de la ferme 6 et 7 juin Kay Gabou et Gabie Martinique

5€ par adulte et 2.50€ pour les enfants de moins de 12 ans. Gratuit pour les moins de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, nous aurons la joie de vous accueillir à Kay Gabou & Gabie, notre ferme familiale bio. Quel bonheur de partager avec vous notre passion, notre terre, notre mode de vie respectueux de la nature et du vivant

Rendez sur place les samedi6 et dimanche 7 juin 2026 à 10h pour le départ de la visite guidée

Durée prévue : 1h

Kay Gabou et Gabie Chemin Joseph Lagrosilliere Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 0696440504 [{« type »: « phone », « value »: « 0696 44 05 04 »}] Dans le cadre des rendez vous aux jardins les 6 et 7 juin,partagez un moment privilégié au cœur de la ferme bio familiale Kay Gabou & Gabie situé au gros morne.

À travers une visite commentée, laissez-vous guider dans un jardin tropical vivant, où s’épanouissent des cultures fruitières rares et une incroyable diversité de plantes médicinales aux usages ancestraux.

En clôture de la visite, découvrez une boutique éphémère proposant des produits d’épicerie fine artisanale, directement issus des récoltes du jardin.

Visite commentée à 10h samedi 6 et dimanche 7 juin sur réservation au 0696 44 05 04 Présence de parking

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, nous aurons la joie de vous accueillir à Kay Gabou & Gabie, notre ferme familiale bio. Quel bonheur de partager avec vous notre passion, notre terre, notre …

©kaygabougabie