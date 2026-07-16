Visite guidée de la galerie de zoologie, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes

mardi 6 octobre 2026 · Bâtiment 2, Campus de Beaulieu - Université de Rennes · Rennes

Informations pratiques

Visite guidée de la galerie de zoologie Mardi 6 octobre, 17h30 Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00

Visite guidée de la galerie de zoologie !

La collection de zoologie renferme environ 150 000 objets partagés entre mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes… et autres objets liés à la systématique, la biologie et la diversité animale.

► Mardi 6 octobre à 17h30

Gratuit sur réservation.

Plus d’informations sur la galerie de zoologie : https://culture.univ-rennes.fr/zoologie

Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fete-de-la-science-2025-visites-des-collections1 »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/fete-de-la-science-2025-visites-des-collections1 »}, {« link »: « https://culture.univ-rennes.fr/zoologie »}]

Dans le cadre de la Fête de la Science