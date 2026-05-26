Ludo Mobile Square de Villeneuve Rennes
Ludo Mobile Square de Villeneuve Rennes jeudi 16 juillet 2026.
Ludo Mobile Square de Villeneuve Rennes Jeudi 16 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Ludothèque hors les murs
Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec [le Cercle Paul Bert](https://cerclepaulbert.asso.fr/lieu/parc-de-villeneuve/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T17:00:00.000+02:00
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Square de Villeneuve 20 Rue de Villeneuve, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
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