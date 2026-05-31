Ludo Mobile, Square de Villeneuve, Rennes

Ludo Mobile Jeudi 16 juillet, 11h00 Square de Villeneuve Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T11:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T11:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec le Cercle Paul Bert

Square de Villeneuve 20 Rue de Villeneuve, 35000 Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://cerclepaulbert.asso.fr/lieu/parc-de-villeneuve/ »}]

Ludothèque hors les murs

MJC